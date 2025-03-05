В Анапе тестируют новую установку для очистки пляжей

«Спасти пляжи в этом году до сезона вполне возможно, но зависит это от администрации. Если администрация подтвердит все, то эти машины можно будет масштабировать, увеличивать их количество на пляже — порядка 40−50 машин. Эти машины могут работать в круглосуточном режиме, они практически не требуют вмешательства человека, кроме работы техники: это подвоз загрязненного грунта, вывоз чистого грунта и погрузка», — добавил он.