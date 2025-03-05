В Минске задержан 16-летний курьер мошенников

По горячим следам удалось установить и задержать злоумышленника — 16-летнего учащегося колледжа. Молодой человек в мессенджере откликнулся на предложение подработки от «финансового учреждения». По заданию куратора он должен был забирать наличные у граждан и передавать их «банковскому работнику».