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В Минске задержан 16-летний курьер мошенников

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан 16-летний курьер мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

К правоохранителям обратилась 88-летняя минчанка, которую обманули телефонные аферисты. Пенсионерка поверила в историю о ДТП, виновницей которого якобы оказалась ее дочь, и передала прибывшему курьеру все свои сбережения.

По горячим следам удалось установить и задержать злоумышленника — 16-летнего учащегося колледжа. Молодой человек в мессенджере откликнулся на предложение подработки от «финансового учреждения». По заданию куратора он должен был забирать наличные у граждан и передавать их «банковскому работнику».

Кроме того, задержан посредник, которому посыльный отвез деньги потерпевшей, а через него — еще один курьер, забравший накопления у другой жертвы.

Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество.

Правоохранители напоминают: при поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию. Пособники злоумышленников наравне с иными участниками преступных схем привлекаются к уголовной ответственности и обязаны возмещать причиненный ущерб.