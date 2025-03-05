В Минске задержан 16-летний курьер мошенников

К правоохранителям обратилась 88-летняя минчанка, которую обманули телефонные аферисты. Пенсионерка поверила в историю о ДТП, виновницей которого якобы оказалась ее дочь, и передала прибывшему курьеру все свои сбережения.
По горячим следам удалось установить и задержать злоумышленника — 16-летнего учащегося колледжа. Молодой человек в мессенджере откликнулся на предложение подработки от «финансового учреждения». По заданию куратора он должен был забирать наличные у граждан и передавать их «банковскому работнику».
Кроме того, задержан посредник, которому посыльный отвез деньги потерпевшей, а через него — еще один курьер, забравший накопления у другой жертвы.
Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество.
Правоохранители напоминают: при поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию. Пособники злоумышленников наравне с иными участниками преступных схем привлекаются к уголовной ответственности и обязаны возмещать причиненный ущерб.