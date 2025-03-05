Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Белореченске

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что причиной взрыва стал хлопок газовоздушной смеси, что привело к обрушению межэтажной плиты между 4 и 5 этажами многоэтажного дома. По предварительным данным, взрыв произошел около двух часов ночи. Оперативные службы продолжают расследование причин происшествия.



Всего были эвакуированы 54 человека, 25 из которых были размещены в пункте временного размещения. Местные власти, включая главу района Сергея Сидоренко, обеспечивают пострадавших всем необходимым до их возвращения в свои квартиры.



МЧС и другие экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.