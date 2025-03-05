Ранее «Новая Кубань» сообщала, что причиной взрыва стал хлопок газовоздушной смеси, что привело к обрушению межэтажной плиты между 4 и 5 этажами многоэтажного дома. По предварительным данным, взрыв произошел около двух часов ночи. Оперативные службы продолжают расследование причин происшествия.
Всего были эвакуированы 54 человека, 25 из которых были размещены в пункте временного размещения. Местные власти, включая главу района Сергея Сидоренко, обеспечивают пострадавших всем необходимым до их возвращения в свои квартиры.
МЧС и другие экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Белореченске
В Белореченске продолжают оказывать помощь пострадавшим при взрыве, произошедшем этой ночью в жилом доме на улице Красной. По информации от медиков, один из пострадавших получил серьезные ожоги, и его состояние требует госпитализации в краевую больницу Краснодара. Второй пострадавший, житель дома, был доставлен в больницу с ушибами, его состояние стабильное. Третьему пострадавшему назначено амбулаторное лечение, и его жизни ничего не угрожает.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что причиной взрыва стал хлопок газовоздушной смеси, что привело к обрушению межэтажной плиты между 4 и 5 этажами многоэтажного дома. По предварительным данным, взрыв произошел около двух часов ночи. Оперативные службы продолжают расследование причин происшествия.