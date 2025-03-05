Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестные сожгли третий автомобиль сопредседателя ОНФ Марины Якубенко

Кто-то поджег ее машину во дворе дома в Березовке.

Источник: Аргументы и факты

В Березовке Красноярского края неизвестные подожгли машину сопредседателя краевого отделения «Народного фронта» Марины Якубенко. Об этом говорится на ее странице в соцсети.

Общественница на странице в соцсети написала пост, в котором рассказала о том, что ночью подожгли ее автомобиль «Рено» во дворе дома.

«Мы недавно поставили камеры. На камере видно, как человек подошел, положил бутылку и кинул горящую бумажку», — поделилась Якубенко.

Поджечь машину преступнику удалось не с первого раза. Полиция ищет подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Устанавливаются и возможные очевидцы произошедшего.

Отметим, что это не первый поджог ее автомобиля. У Марины Якубенко уже поджигали две машины в 2013 и 2018 году.

Ранее в селе Верхний Ингаш произошел пожар в доме культуры.