Неизвестные сожгли третий автомобиль сопредседателя ОНФ Марины Якубенко

В Березовке Красноярского края неизвестные подожгли машину сопредседателя краевого отделения «Народного фронта» Марины Якубенко. Об этом говорится на ее странице в соцсети.
Общественница на странице в соцсети написала пост, в котором рассказала о том, что ночью подожгли ее автомобиль «Рено» во дворе дома.
«Мы недавно поставили камеры. На камере видно, как человек подошел, положил бутылку и кинул горящую бумажку», — поделилась Якубенко.
Поджечь машину преступнику удалось не с первого раза. Полиция ищет подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Устанавливаются и возможные очевидцы произошедшего.
Отметим, что это не первый поджог ее автомобиля. У Марины Якубенко уже поджигали две машины в 2013 и 2018 году.
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