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Женщина и ребенок погибли, ещё одного спасли на пожаре в Хвалынском районе

Пожар под Саратовом унес жизни матери и 4-летнего ребенка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Частный дом загорелся в Хвалынском районе села Ивановка. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областной Следком, во время тушения в доме нашли тело 20-летней женщины и ее 4-летнего ребенка.

— 46-летний мужчина успел вытащить из дома 2-летнюю девочку. По данным областной прокуратуры пожар произошел около трех часов ночи, — пишут журналисты телеканала.

Остальные пострадавшие были доставлены в больницу. Сейчас надзорные ведомства выясняют причину появления огня.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области количество пожаров сократилось на 18% в феврале.