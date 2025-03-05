Женщина и ребенок погибли, ещё одного спасли на пожаре в Хвалынском районе

Частный дом загорелся в Хвалынском районе села Ивановка. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областной Следком, во время тушения в доме нашли тело 20-летней женщины и ее 4-летнего ребенка.
— 46-летний мужчина успел вытащить из дома 2-летнюю девочку. По данным областной прокуратуры пожар произошел около трех часов ночи, — пишут журналисты телеканала.
Остальные пострадавшие были доставлены в больницу. Сейчас надзорные ведомства выясняют причину появления огня.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области количество пожаров сократилось на 18% в феврале.