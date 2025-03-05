Школьный автобус и грузовик столкнулись в Богородском округе

Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Богородском округе сегодня утром, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
ДТП произошло, когда автобус выезжал из деревни Бурцево в районе 08:40. В нем находилось пятнадцать детей. К счастью, никто не пострадал.
«Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Информация уточняется», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что более 50 ДТП с пострадавшими произошло на дорогах Нижегородской области за неделю.