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Школьный автобус и грузовик столкнулись в Богородском округе

Никто не пострадал.

Источник: Время

Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Богородском округе сегодня утром, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

ДТП произошло, когда автобус выезжал из деревни Бурцево в районе 08:40. В нем находилось пятнадцать детей. К счастью, никто не пострадал.

«Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 50 ДТП с пострадавшими произошло на дорогах Нижегородской области за неделю.