В Петербурге кондуктор попытался успокоить буйного пассажира, тот умер

«Установлено, что в 22:30 в троллейбус вошел буйный пассажир и начал стучать в стекло к кондуктору. Семидесятидвухлетний кондуктор, чтобы успокоить дебошира, повалил его на пол салона у переднего пассажирского сиденья, навалился на него и удерживал пока тот не перестал подавать признаков жизни», — говорится в сообщении.