В Петербурге кондуктор попытался успокоить буйного пассажира, тот умер

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Пожилой кондуктор троллейбуса в Кировском районе Санкт-Петербурга «успокоил» буянившего пассажира, повалив его на пол в салоне и удерживая, тот скончался, кондуктор доставлен в следственные органы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Кировского района поступило сообщение о нападении на кондуктора в троллейбусе маршрута № 32 на Ленинском проспекте при пересечении Троллейбусного проезда. Прибывшим на место полицейским нарядом в троллейбусе было обнаружено тело 55-летнего пассажира.
«Установлено, что в 22:30 в троллейбус вошел буйный пассажир и начал стучать в стекло к кондуктору. Семидесятидвухлетний кондуктор, чтобы успокоить дебошира, повалил его на пол салона у переднего пассажирского сиденья, навалился на него и удерживал пока тот не перестал подавать признаков жизни», — говорится в сообщении.
В полиции уточняют, что кондуктор доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий.