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Под Воронежем погиб врезавшийся в дорожное ограждение водитель пикапа

Авария произошла в Новоусманском районе.

Источник: Полиция Воронежской области

Накануне, 4 марта, в Новоусманском районе Воронежской области около 13:45 на 522-м километре автодороги М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

58-летний житель Верхнехавского района за рулем «Mitsubishi L200» ехал в направлении Ростова-на-Дону и не справился с управлением, из-за чего врезался в металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП водитель пикапа скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ДТП