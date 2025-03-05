Под Воронежем погиб врезавшийся в дорожное ограждение водитель пикапа

Накануне, 4 марта, в Новоусманском районе Воронежской области около 13:45 на 522-м километре автодороги М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
58-летний житель Верхнехавского района за рулем «Mitsubishi L200» ехал в направлении Ростова-на-Дону и не справился с управлением, из-за чего врезался в металлическое барьерное ограждение.
В результате ДТП водитель пикапа скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.