Ребенок погиб в Мозыре, выпав из окна 9-го этажа

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Маленький мальчик получил смертельные травмы в Мозыре после падения из окна 9-го этажа, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Трагический случай в районном центре произошел вечером во вторник, 4 марта: мать четырехлетнего ребенка уснула, а он, открыв окно, упал вниз. Отсутствие мальчика заметил старший брат, который и разбудил женщину.
«От полученных травм малолетний скончался», — сказали в СК.
На месте случившегося работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства гибели ребенка будет устанавливать Мозырский райотдел СК во время проверки. В ее ходе следователи особое внимание уделят причинам, которые привели к произошедшему.
Избежать трагедии
Комитет в очередной раз призвал родителей малолетних соблюдать простые правила, чтобы не допустить трагедии.
Так, нельзя оставлять маленьких детей без присмотра даже на непродолжительное время. Следует оборудовать все окна в квартире специальными запирающими устройствами.
Кроме того, взрослых нужно рассказать детям об правилах безопасности, которые нужно неукоснительно соблюдать.