Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок погиб в Мозыре, выпав из окна 9-го этажа

Мальчик сумел открыть окно в то время, когда его мать уснула, отсутствие ребенка в квартире заметил старший брат.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Маленький мальчик получил смертельные травмы в Мозыре после падения из окна 9-го этажа, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Трагический случай в районном центре произошел вечером во вторник, 4 марта: мать четырехлетнего ребенка уснула, а он, открыв окно, упал вниз. Отсутствие мальчика заметил старший брат, который и разбудил женщину.

«От полученных травм малолетний скончался», — сказали в СК.

На месте случившегося работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства гибели ребенка будет устанавливать Мозырский райотдел СК во время проверки. В ее ходе следователи особое внимание уделят причинам, которые привели к произошедшему.

Избежать трагедии

Комитет в очередной раз призвал родителей малолетних соблюдать простые правила, чтобы не допустить трагедии.

Так, нельзя оставлять маленьких детей без присмотра даже на непродолжительное время. Следует оборудовать все окна в квартире специальными запирающими устройствами.

Кроме того, взрослых нужно рассказать детям об правилах безопасности, которые нужно неукоснительно соблюдать.

Несчастный случай