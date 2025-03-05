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За жесткий «ответ» омичу назначили суровый срок на Ямале

В минувший вторник, 4 марта 2025 года, пресс-служба СУ СКР по Ямало-Ненецкому округу озвучила итоги суда над омичом, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По представленной информации, трагедия развернулась в городе Лабытнанги в октябре 2021 года в ходе застолья.

Источник: AP 2024

В следственных органах изложили основную версию событий, произошедших во время ссоры между мужчинами. Обвиняемый 1987 года рождения нанес потерпевшему многочисленные удары руками по голове и туловищу. Затем злоумышленник взял нож на кухне и нанес не менее двух ударов в живот мужчине. От полученных ранений потерпевший скончался через несколько часов в больнице.

Суд посчитал вину омича в инкриминируемом преступлении доказанной и назначил ему наказание в виде 7 лет и 9 месяцев заключения в колонии строгого режима. Также был удовлетворен иск о взыскании с гражданина 1 миллиона рублей в качестве морального вреда в пользу пострадавшей стороны.

Официальная публикация не содержит версии случившегося от подсудимого или его отношения к приговору. Ранее в публичном пространстве появилось видео, на котором запечатлена поножовщина возле подъезда одного из домов по улице Рокоссовского. Нападавшего задержали.