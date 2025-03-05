За жесткий «ответ» омичу назначили суровый срок на Ямале

В следственных органах изложили основную версию событий, произошедших во время ссоры между мужчинами. Обвиняемый 1987 года рождения нанес потерпевшему многочисленные удары руками по голове и туловищу. Затем злоумышленник взял нож на кухне и нанес не менее двух ударов в живот мужчине. От полученных ранений потерпевший скончался через несколько часов в больнице.
Суд посчитал вину омича в инкриминируемом преступлении доказанной и назначил ему наказание в виде 7 лет и 9 месяцев заключения в колонии строгого режима. Также был удовлетворен иск о взыскании с гражданина 1 миллиона рублей в качестве морального вреда в пользу пострадавшей стороны.
Официальная публикация не содержит версии случившегося от подсудимого или его отношения к приговору. Ранее в публичном пространстве появилось видео, на котором запечатлена поножовщина возле подъезда одного из домов по улице Рокоссовского. Нападавшего задержали.