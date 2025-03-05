За жесткий «ответ» омичу назначили суровый срок на Ямале

В следственных органах изложили основную версию событий, произошедших во время ссоры между мужчинами. Обвиняемый 1987 года рождения нанес потерпевшему многочисленные удары руками по голове и туловищу. Затем злоумышленник взял нож на кухне и нанес не менее двух ударов в живот мужчине. От полученных ранений потерпевший скончался через несколько часов в больнице.