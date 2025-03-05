Экс-инспектор Ростехнадзора в Башкирии обвиняется в получении взятки

Он обвиняется в получении взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и получении мелкой взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).
По версии следствия, инспектор с апреля по декабрь 2023 года неоднократно получал взятки от представителей двух компаний за то, что не указывал в актах проверки нарушения, выявленные во время выездных мероприятий на объектах капитального строительства.
Общая сумма взяток составила 155 тыс. руб.
После получения денег в декабре 2023 года обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по Башкирии. Он полностью признал вину.