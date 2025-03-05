Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мозырском районе животновод напоролся на черенок лопаты и скончался в больнице

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе животновод напоролся на черенок лопаты и скончался в больнице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный комитет судебных экспертиз.

В январе этого года в КСУП «Козенки-Агро» в Мозырском районе мужчина, работавший животноводом, подгонял свинью и напоролся на черенок лопаты, которая в этот момент была у него в руках. Мужчину доставили в Мозырскую больницу, где в тот же день он умер.

По результатам судебно-медицинской экспертизы пострадавшего причиной смерти явилась тупая травма грудной клетки в сочетании с травмой органов брюшной полости, осложнившейся массивной кровопотерей.

Судебные эксперты подчеркивают: безопасность — важный аспект производственного процесса. Производственный травматизм возникает из-за недостатков в организации труда, пренебрежения правилами безопасности и отсутствия должного контроля за их выполнением, личной невнимательности.