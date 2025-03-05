В Мозырском районе животновод напоролся на черенок лопаты и скончался в больнице

В январе этого года в КСУП «Козенки-Агро» в Мозырском районе мужчина, работавший животноводом, подгонял свинью и напоролся на черенок лопаты, которая в этот момент была у него в руках. Мужчину доставили в Мозырскую больницу, где в тот же день он умер.