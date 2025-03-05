Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работы по демонтажу «Волгонефти-239» закончены на 90%

Демонтаж танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия выходит на финишную прямую — на данный момент завершено около 90% работ.

Сейчас специалисты приступили к разбору двух оставшихся танков.

Как сообщил директор компании «ЭкоПромТех» Дмитрий Кириенко пресс-службе Оперштаба Кубани, основная часть судна постепенно извлекается на берег. Кормовую часть разделяют на крупные секции, которые затем распиливают на более мелкие фрагменты.

Погодные условия также способствуют успешному проведению работ. По словам Кириенко, процесс идет по плану: крупные части судна демонтируют, загружают в транспорт и отправляют на перерабатывающий завод.

Катастрофа