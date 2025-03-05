Работы по демонтажу «Волгонефти-239» закончены на 90%

Как сообщил директор компании «ЭкоПромТех» Дмитрий Кириенко пресс-службе Оперштаба Кубани, основная часть судна постепенно извлекается на берег. Кормовую часть разделяют на крупные секции, которые затем распиливают на более мелкие фрагменты.