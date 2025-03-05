Работы по демонтажу «Волгонефти-239» закончены на 90%

Сейчас специалисты приступили к разбору двух оставшихся танков.
Как сообщил директор компании «ЭкоПромТех» Дмитрий Кириенко пресс-службе Оперштаба Кубани, основная часть судна постепенно извлекается на берег. Кормовую часть разделяют на крупные секции, которые затем распиливают на более мелкие фрагменты.
Погодные условия также способствуют успешному проведению работ. По словам Кириенко, процесс идет по плану: крупные части судна демонтируют, загружают в транспорт и отправляют на перерабатывающий завод.