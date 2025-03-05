В Петербурге кондуктор троллейбуса убил пассажира в ходе конфликта

«В троллейбус вошел буйный пассажир и начал стучать в стекло к кондуктору. 72-летний кондуктор, чтобы успокоить дебошира, повалил его на пол салона у переднего пассажирского сиденья, навалился на него и удерживал, пока тот не перестал подавать признаков жизни», — рассказали в полиции.