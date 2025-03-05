Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оползень в Сочи разрушает могилы на кладбище, ситуация ухудшается

В Сочи на Успенском кладбище продолжаются оползневые процессы, которые уже привели к повреждению нескольких старых памятников и гробниц. Жители гаражного кооператива № 27, расположенного неподалеку, обеспокоены активизацией подвижек грунта. На склоне образовалась глубокая трещина, которая продолжает увеличиваться, создавая угрозу для могил.

Сейчас в Ричмонде: +13° 6 м/с 77% 756 мм рт. ст. +10°
Источник: Новая Кубань

По словам местных жителей, подвижки грунта на этот участке начали развиваться еще осенью после обильных дождей. Сейчас часть кладбища оказывается на грани того, чтобы сползти в овраг, который разделяет могильное поле и гаражи. По мнению местных жителей, деревья, растущие на склоне, пока сдерживают движение грунта, но на долгосрочную перспективу ситуация может стать опасной.

Это не первый случай, когда оползни затронули кладбище. Предполагается, что если процессы продолжат развиваться, разрушения будут неотвратимы. Обстановка может ухудшиться, если не будет оперативно принято решение по стабилизации грунта.