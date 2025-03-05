Оползень в Сочи разрушает могилы на кладбище, ситуация ухудшается

По словам местных жителей, подвижки грунта на этот участке начали развиваться еще осенью после обильных дождей. Сейчас часть кладбища оказывается на грани того, чтобы сползти в овраг, который разделяет могильное поле и гаражи. По мнению местных жителей, деревья, растущие на склоне, пока сдерживают движение грунта, но на долгосрочную перспективу ситуация может стать опасной.



Это не первый случай, когда оползни затронули кладбище. Предполагается, что если процессы продолжат развиваться, разрушения будут неотвратимы. Обстановка может ухудшиться, если не будет оперативно принято решение по стабилизации грунта.