Две группы браконьеров задержали в Иркутской области за сутки

В Приангарье сотрудники полиции совместно со специализированной ротой ДПС ГУ МВД и коллегами из Эхирит-Булагатского района, действуя на основе оперативной информации, задержали группу предполагаемых браконьеров в возрасте от 38 до 78 лет вблизи деревни Тугутуй. Подозреваемые, передвигавшиеся на отечественном внедорожнике в лесной местности, незаконно добыли четырех косуль. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
При осмотре автомобиля полицейские обнаружили винтовку и туши животных, на которые отсутствовали необходимые документы. В тот же день, спустя три часа, недалеко от деревни Камой была задержана еще одна группа нарушителей. По данным правоохранительных органов, четверо жителей региона в возрасте от 29 до 41 года незаконно добыли парнокопытное, разделали его и спрятали остатки туши в багажник японского кроссовера.
В настоящее время автомобили задержанных помещены на специализированную стоянку. В отношении нарушителей избраны меры пресечения в виде обязательства о явке. Дознавателями возбуждены уголовные дела по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).
Напомним, что ранее Эхирит-Булагатский районный суд Приангарья вынес приговор в отношении группы мужчин за добычу косуль. Все четверо признаны судом виновными в незаконной охоте. Установлено, что с 3 на 4 сентября 2024 года браконьеры, передвигаясь на Toyota Land Cruiser Prado по лесу за деревней Шертой Эхирит-Булагатского района, распределив между собой роли, незаконно добыли семь особей сибирской косули, причинив животному миру региона ущерб на сумму 280 тысяч рублей.