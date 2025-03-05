Две группы браконьеров задержали в Иркутской области за сутки

При осмотре автомобиля полицейские обнаружили винтовку и туши животных, на которые отсутствовали необходимые документы. В тот же день, спустя три часа, недалеко от деревни Камой была задержана еще одна группа нарушителей. По данным правоохранительных органов, четверо жителей региона в возрасте от 29 до 41 года незаконно добыли парнокопытное, разделали его и спрятали остатки туши в багажник японского кроссовера.