Подросток на велосипеде сбил 8-летнюю девочку в Бобруйске, по суду его родители выплатят Br15 тыс

В августе прошлого года бобруйчане вместе с дочерью и сыном возвращались домой из магазина. В какой-то момент женщина остановилась, чтобы развернуть конфету для сына, дочь также остановилась рядом с матерью. В это время позади по направлению к ним на велосипеде двигался 14-летний подросток. Увидев его, девочка от неожиданности шагнула в сторону, и в этот момент произошло столкновение. В результате наезда велосипедист причинил ей тяжкие телесные повреждения.