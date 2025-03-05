Заложил взрывчатку по заданию СБУ: ялтинца будут судить за госизмену

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в конце 2022 года по личной инициативе начал сотрудничать со службой безопасности Украины. Кураторам он сообщил, что готов помогать с организацией диверсий и терактов на полуострове. Свое первое задание он получил в марте 2024 года.