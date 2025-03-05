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Заложил взрывчатку по заданию СБУ: ялтинца будут судить за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости Крым. Житель Ялты по заданию украинских кураторов собрал и спрятал самодельную взрывчатку в тайнике. Он обвиняется в государственной измене, сообщает прокуратура Крыма.

Источник: РИА "Новости"

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в конце 2022 года по личной инициативе начал сотрудничать со службой безопасности Украины. Кураторам он сообщил, что готов помогать с организацией диверсий и терактов на полуострове. Свое первое задание он получил в марте 2024 года.

«Мужчина изучил основы обращения с взрывными устройствами, приобрел самодельное взрывное устройство, приемник и передатчик, а также взрывчатое вещество на основе гексогена, которые разместил в условленном месте, координаты передал работнику службы безопасности Украины», — рассказали в прокуратуре.

После этого ялтинца задержали российские спецслужбы.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

20 февраля срок за госизмену получил житель Ленинского района Крыма, который передавал украинской военной разведке информацию о действиях армии России. Он приговорен к 18 годам лишения свободы.