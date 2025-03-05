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В Екатеринбурге завершились поиски 8-летнего школьника

В Екатеринбурге нашли пропавшего 8-летнего школьника.

Источник: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге завершились поиски восьмилетнего школьника. Мальчик пропал 4 марта в районе станции метро «Ботаническая». Ранее было известно, что ребенок сбежал от бабушки, когда ехал домой из школы.

Поисками занимались полицейские, а также волонтеры поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв». Поиски велись всю ночь. Утром 4 марта стало известно, что школьник прогуливался по торговому центру «Дирижабль» в компании подростка, который старше мальчика.

На записи с камер видеонаблюдения было видно, что ребенок и его знакомый постарше бродят по ТЦ около часа. Затем в районе 20:06 оба выходит из «Дирижабля», берут велосипед и уходят в сторону улицы Шварца.

Поиски завершились 5 марта днем. Об этом сообщили в УМ/ВД по Екатеринбургу.

— Малолетний найден сотрудниками полиции. По предварительной информации, противоправных действий в отношении него не совершено. Проверка по факту происшествия продолжается, — рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции.

Школьник вместе с товарищем доставлены в отдел полиции. Ранее в Екатеринбурге завершились поиски 19-летней студентки в шапке с ушками, которая ушла на прогулку и не вернулась домой.