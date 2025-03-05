Суд арестовал троих фигурантов дела об организации мефедроновой лаборатории в Подмосковье

«По версии следствия, злоумышленники организовали нарколабораторию в доме в сельском поселении Никоновское Раменского муниципального округа с целью незаконного изготовления и последующего сбыта наркотических средств. Однако их преступная деятельность была пресечена в конце февраля 2025 года сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обыска в доме, где проживали соучастники, было обнаружено и изъято более 100 кг наркотического средства — мефедрона, колбы, химические реактивы, различные емкости и оборудование», — говорится в сообщении.