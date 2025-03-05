Суд арестовал троих фигурантов дела об организации мефедроновой лаборатории в Подмосковье

«По версии следствия, злоумышленники организовали нарколабораторию в доме в сельском поселении Никоновское Раменского муниципального округа с целью незаконного изготовления и последующего сбыта наркотических средств. Однако их преступная деятельность была пресечена в конце февраля 2025 года сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обыска в доме, где проживали соучастники, было обнаружено и изъято более 100 кг наркотического средства — мефедрона, колбы, химические реактивы, различные емкости и оборудование», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»), судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Раменская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, а также соблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства.