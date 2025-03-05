Двух новосибирцев осудили за смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт, после чего Советский районный суд вынес приговор.
42-летний и 35-летний местные жители были признаны виновными в умышленном причинении вреда здоровью. Один из них получил 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а второй — 3 года условно с испытательным сроком в 3 года.
События произошли в частном доме в вечернее время, где мужчины вместе с потерпевшими распивали алкоголь. В ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, они жестоко избили одного из потерпевших, причинив ему серьезные травмы, включая сотрясение мозга. Второй потерпевший также получил множественные удары и впоследствии скончался в больнице.
Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей за смерть близкого человека.