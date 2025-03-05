Двух новосибирцев осудили за смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью

События произошли в частном доме в вечернее время, где мужчины вместе с потерпевшими распивали алкоголь. В ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, они жестоко избили одного из потерпевших, причинив ему серьезные травмы, включая сотрясение мозга. Второй потерпевший также получил множественные удары и впоследствии скончался в больнице.