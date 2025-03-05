Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заместитель главы Троицка в Челябинской области задержан за мошенничество

Заместитель главы Троицка в Челябинской области задержан за мошенничество, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2024

Информацию одновременно подтвердили Следком и региональный Главк МВД.

Уточняется, что чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

По версии следствия, в августе 2024 года, исполняя обязанности главы указанного города, Андрей Андреев получил от местного жителя взятку в значительном размере за трудоустройство взяткодателя на должность администратора парка культуры и отдыха им. Н. Д. Томина в муниципальном бюджетном учреждении «Центр досуга Троицка».

Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК межмуниципального отдела МВД «Троицкий» при содействии УФСБ и силовой поддержке Управления Росгвардии по Челябинской области.

В настоящее время проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения фигуранту и избрании в отношении него меры пресечения.