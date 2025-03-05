Заместитель главы Троицка в Челябинской области задержан за мошенничество

Информацию одновременно подтвердили Следком и региональный Главк МВД.
Уточняется, что чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).
По версии следствия, в августе 2024 года, исполняя обязанности главы указанного города, Андрей Андреев получил от местного жителя взятку в значительном размере за трудоустройство взяткодателя на должность администратора парка культуры и отдыха им. Н. Д. Томина в муниципальном бюджетном учреждении «Центр досуга Троицка».
Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК межмуниципального отдела МВД «Троицкий» при содействии УФСБ и силовой поддержке Управления Росгвардии по Челябинской области.
В настоящее время проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения фигуранту и избрании в отношении него меры пресечения.