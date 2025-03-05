Заместитель главы Троицка в Челябинской области задержан за мошенничество

По версии следствия, в августе 2024 года, исполняя обязанности главы указанного города, Андрей Андреев получил от местного жителя взятку в значительном размере за трудоустройство взяткодателя на должность администратора парка культуры и отдыха им. Н. Д. Томина в муниципальном бюджетном учреждении «Центр досуга Троицка».