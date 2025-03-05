Сезон близится. На Полюстровском сбили электросамокатчика

Наезд произошел в 6:25 у дома 52 по Полюстровскому проспекту. Как рассказали 5 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 53-летний петербуржец, следовавший на Hyundai Solaris от Чугунной в сторону Литовской улицы, повернул налево на прилегающую территорию и сбил 17-летнего парня, который ехал на электросамокате по дороге во встречном направлении.