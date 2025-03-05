Под завалами дома в Белореченске пострадавших не обнаружили

Ночью 5 марта в доме на улице Красной в Белореченске произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами. В результате происшествия пострадали три человека, двое из них госпитализированы. В городе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.