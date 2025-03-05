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В Слюдянском районе завели дело о мошенничестве на 11 миллионов

Организация занималась строительством домов для переселенцев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в прокуратуре и СУ СКР Иркутской области, еще в мае 2023 года между организацией и администрацией был заключен контракт на строительство домов для переселенцев из аварийного жилья.

— Был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, — поделились следователи.

Аванс организация направила на аренду техники. Только вот взяли ее у связанной с подрядчиком фирмы. Как итог ущерб бюджету Байкальска составил 11 миллионов рублей. Правоохранители уже допросили работников мэрии и изъяли документы.