Суд в Подмосковье арестовал подростка по обвинению в попытке убить новорожденного сына

Речь идет об инциденте с младенцем, которого нашли в мусорном баке 26 февраля. Несовершеннолетняя местная жительница самостоятельно родила ребенка, затем поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере. Мальчика удалось спасти благодаря прохожим, которые услышали его крик.
Как уточнили в ведомстве, 15-летнему отцу новорожденного было предъявлено обвинение по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство».
Как ранее рассказала омбудсмен Ксения Мишонова, младенец в результате случившегося не пострадал. Благодаря оперативному реагированию экстренных служб он не получил никаких травм и не успел замерзнуть. Рост младенца составил 52 сантиметра, а вес — 3,5 килограмма. Его назвали Тимофеем. По словам Мишоновой, дальнейшим устройством мальчика будут заниматься органы опеки.