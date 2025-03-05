Суд в Подмосковье арестовал подростка по обвинению в попытке убить новорожденного сына

Речь идет об инциденте с младенцем, которого нашли в мусорном баке 26 февраля. Несовершеннолетняя местная жительница самостоятельно родила ребенка, затем поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере. Мальчика удалось спасти благодаря прохожим, которые услышали его крик.