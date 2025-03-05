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В Перми арестовали отчима ребенка, попавшего в окровавленном виде на камеру

В Перми арестовали отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру.

В Перми Свердловский районный суд отправил под стражу отчима 9-летнего мальчика, который попал на камеру в окровавленном виде. Ранее в СМИ и соцсетях распространились видео и фото, где ребенок с кровью на лице и без верхней одежды просит о помощи прохожего. После этого Следственный комитет возбудил дело об истязаниях малолетнего.

По информации полиции, 32-летний отчим толкнул пасынка 1 марта во время семейного конфликта, отчего тот ударился о стену. Следователи установили, что мужчина систематически бил и оскорблял мальчика на протяжении почти года.

Прокуратура Свердловского района поддержала ходатайство следствия о заключении отчима под стражу. С учетом мнения прокурора, суд удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения на два месяца.