В Перми арестовали отчима ребенка, попавшего в окровавленном виде на камеру

В Перми Свердловский районный суд отправил под стражу отчима 9-летнего мальчика, который попал на камеру в окровавленном виде. Ранее в СМИ и соцсетях распространились видео и фото, где ребенок с кровью на лице и без верхней одежды просит о помощи прохожего. После этого Следственный комитет возбудил дело об истязаниях малолетнего.