«Замена» полиса ОМС стоила жителю Троицка почти миллиона рублей

65-летнему жителю Троицка по телефону сообщили, что готовы доставить на дом обновлённый вариант документа. Гражданин, поверив, что его полис ОМС просрочен, согласился на это, но с одним условием — никакого курьера он дожидаться не будет, а полис заберёт самостоятельно в поликлинике. Телефонный собеседник принял предложение и попросил лишь продиктовать код из СМС, что мужчина и сделал.