«Замена» полиса ОМС стоила жителю Троицка почти миллиона рублей

65-летнему жителю Троицка по телефону сообщили, что готовы доставить на дом обновлённый вариант документа. Гражданин, поверив, что его полис ОМС просрочен, согласился на это, но с одним условием — никакого курьера он дожидаться не будет, а полис заберёт самостоятельно в поликлинике. Телефонный собеседник принял предложение и попросил лишь продиктовать код из СМС, что мужчина и сделал.
После этого на телефон гражданина обрушилось множество звонков. «Сотрудники банков» и «представители портала Госуслуг» завалили номер сообщениями о взломе аккаунтов и 24 заявках на кредит на имя южноуральца. Поддавшись уговорам неизвестных, тройчанин, чтобы «спасти» средства, перевёл на «безопасные счета» 995 тысяч рублей. Он мог отдать «кредитной организации» и больше, но пятитысячную купюру не принял банкомат.
Вскоре поступил новый звонок, который призывал гражданина взять кредит, чтобы предотвратить оформление другого кредита. В этот момент мужчина понял, что его обманывают, прекратил общение и обратился в полицию.
Будьте бдительны при разговоре с незнакомцами. Не пересылайте никому коды из СМС. Помните, что настоящие банки не звонят клиентам через мессенджеры и не предлагают перевести все сбережения на непонятные счета.