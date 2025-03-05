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На трассе в Волгоградской области скончался пассажир маршрутки

Смертельная авария произошла утром в Ольховском районе.

Водитель не вошел в поворот.

В среду, 5 марта, около 7.30 микроавтобус «Фиат Дукато» ехал по дороге Иловля-Ольховка-Камышин. ДТП случилось на 98 км трассы.

«Водитель при проезде затяжного поворота, не справившись с управлением, совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием», — прокомментировал произошедшее начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Ольховскому району Михаил Персидский.

В салоне маршрутки находился пассажир. Мужчина скончался от полученных травм.

Сейчас на месте аварии работают следственно-оперативная группа отделения полиции и экипажи Госавтоинспекции. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области добавили, что движение по участку трассы осуществляется в штатном режиме.

ДТП