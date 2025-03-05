Жителя Хабаровского края будут судить за убийство, совершенное 24 года назад

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в январе 2001-го он с подругой решил забраться в дом к соседям в Переяславке и раздобыть у них спиртное. Чтобы те потом не заявили о краже, злоумышленники договорились их убить. Спящую пожилую чету обвиняемый зарубил топором. Из дома вынесли канистру спирта, телевизор, магнитофон, закуску и каракулевую шапку.
Установить причастность фигурантов к убийству удалось сейчас. Обвиняемый вину признал полностью, подельница уже не может дать показания — она скончалась спустя два года.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «з» части 2 статьи 105 УК РФ. Обвиняемому грозит до пожизненного лишения свободы.