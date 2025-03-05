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Следователи проводят проверку после падения девочки из автобуса в Ростове

Во время движения открылась дверь.

Следователи организовали проверку размещенной в социальных сетях и СМИ информации о том, что в Ростове 15-летняя девочка выпала из микроавтобуса № 91 и разбила себе голову. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области.

По словам очевидцев, во время движения открылась дверь микроавтобуса.

«С целью проверки всех обстоятельств произошедшего следственном отделом по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Межмуниципальный маршрут № 91 обслуживает ООО «Автоколонна № 1559».