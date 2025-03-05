Следователи проводят проверку после падения девочки из автобуса в Ростове

Следователи организовали проверку размещенной в социальных сетях и СМИ информации о том, что в Ростове 15-летняя девочка выпала из микроавтобуса № 91 и разбила себе голову. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области.