На Кубани пенсионера подозревают в убийстве знакомого

Ранее мы писали, в Армавире местного жителя обвиняют в убийстве 53-летней знакомой. Ночью 10 февраля 54-летний мужчина и его подруга распивали спиртное в доме у фигуранта на улице Советской Армии. Между ними началась ссора из-за того, что женщина потратила деньги обвиняемого на продукты.