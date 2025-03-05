На Кубани пенсионера подозревают в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
По версии следствия, 2 марта пожилой мужчина и его товарищ распивали алкоголь дома у фигуранта на улице Суворова в станице Новопокровской. Во время застолья между ними завязалась ссора на бытовой почве.
В ходе конфликта пенсионер схватил нож, ударил им много раз в лицо знакомого, затем, вооружившись топором, несколько раз нанес травмы тупой частью орудия по его голове.
От полученных травм пострадавший скончался на месте. Тело обнаружила супруга погибшего, которая искала его.
Подозреваемый дал признательные показания. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Фигуранта заключили под стражу, идет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
Ранее мы писали, в Армавире местного жителя обвиняют в убийстве 53-летней знакомой. Ночью 10 февраля 54-летний мужчина и его подруга распивали спиртное в доме у фигуранта на улице Советской Армии. Между ними началась ссора из-за того, что женщина потратила деньги обвиняемого на продукты.