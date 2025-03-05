В Приморье мужчина пойдет под суд за дачу взятки в полтора миллиона рублей

По версии следствия, мужчина хотел помочь своему брату уйти от уголовной ответственности за похищение человека, поэтому в августе 2024 года предложил сотруднику правоохранительных органов круглую сумму денег. Взамен тот должен был сфальсифицировать результаты расследования, чтобы доказать невиновность подозреваемого.