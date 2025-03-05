В Приморье мужчина пойдет под суд за дачу взятки в полтора миллиона рублей

В Приморье прокуратура города Артём утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, давшего взятку размером полтора миллиона рублей должностному лицу. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
По версии следствия, мужчина хотел помочь своему брату уйти от уголовной ответственности за похищение человека, поэтому в августе 2024 года предложил сотруднику правоохранительных органов круглую сумму денег. Взамен тот должен был сфальсифицировать результаты расследования, чтобы доказать невиновность подозреваемого.
Но дальше дело приняло неожиданный поворот — мужчину самого задержали за дачу взятки, поскольку сотрудник оказался неподкупным и сообщил о ситуации коллегам. Уголовное дело будет рассматривать Артемовский городской суд.