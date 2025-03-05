В Воронеже директору компании грозит до десяти лет тюрьмы за мошенничество

По данным следствия, в 2022 году предприниматель подал ложные данные о переоборудовании автомобилей на газ (метан) в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. При этом работы выполнялись в других регионах, где субсидии не предусмотрены.