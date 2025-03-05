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В Воронеже директору компании грозит до десяти лет тюрьмы за мошенничество

Предприниматель незаконно получил из бюджета 3,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, в 2022 году предприниматель подал ложные данные о переоборудовании автомобилей на газ (метан) в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. При этом работы выполнялись в других регионах, где субсидии не предусмотрены.

В итоге он незаконно получил из областного бюджета 3,5 миллиона рублей. 36-летний обвиняемый во всем сознался, раскаялся и возместил ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд. В соответствии со статьей 159 УК РФ («Мошенничество») фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.