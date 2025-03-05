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Бездомный мужчина избил омича на 4-й Заозерной в Омске

Полицейские задержали нарушителя, однако ему удалось сбежать.

Источник: Комсомольская правда

В Омске полицейские разыскивают 37-летнего Максима Гайдукова, который обвиняется в избиении мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Мужчина без определенного места жительства избил хозяина дома на 4-й Заозерной. Полицейские задержали и допросили нарушителя. Затем зачинщик драки стал скрываться от суда.

Как отметили полицейские, ранее мужчина уже был судим за совершение тяжкого преступления.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят звонить по телефонам: 79−35−02, 8−960−990−90−89 или 102.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омские полицейские спасли женщину с почечной недостаточностью.