Признали невменяемой: В Тирасполе женщину, которая раздавала малышам в парке булочки с крысиным ядом, отправили на принудительное лечение

Женщина, которая весной прошлого года угощала детей булочками с крысиным ядом в парке в Тирасполе, помещена в психиатрическую больницу для принудительного лечения. Ее освободили от уголовной ответственности после того, как экспертиза показала, что она не способна рассуждать здраво.