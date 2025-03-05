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Признали невменяемой: В Тирасполе женщину, которая раздавала малышам в парке булочки с крысиным ядом, отправили на принудительное лечение

Женщина, угощавшая прохожих отравленными сладостями в парке в Тирасполе, отправлена на принудительное лечение.

Источник: Соцсети

Женщина, которая весной прошлого года угощала детей булочками с крысиным ядом в парке в Тирасполе, помещена в психиатрическую больницу для принудительного лечения. Ее освободили от уголовной ответственности после того, как экспертиза показала, что она не способна рассуждать здраво.

СМИ приднестровского региона пишут, что в начале апреля женщина купила на городском рынке крысиный яд и подсыпала его в печенье и булочки. После этого она отправилась в парк, где угощала выпечкой прохожих — как детей, так и взрослых.

Женщину задержали прямо в парке родители одного из детей, съевших отравленную сдобу.