На владелицу хаски, заморившую ее голодом, завели уголовное дело

Инспектор ПДН Лилия Васильева незамедлительно установила личность хозяйки квартиры. Женщина сообщила, что в данном помещении она не проживает, но держит там взаперти пса породы хаски, который ей оказался не нужен. Сотрудник полиции потребовала открыть квартиру, после чего вместе с волонтерами она доставила обездвиженное животное в ветклинику. Врачи в течение суток пытались реанимировать собаку, впавшую в кому, но та в результате скончалась.