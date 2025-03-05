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На владелицу хаски, заморившую ее голодом, завели уголовное дело

Хозяйка около полугода держала собаку в запертой квартире.

В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшим смерть собаки.

С сообщением о том, что в жилой квартире уже несколько недель без еды, воды и выгула заперта собака, в полицию обратилась жительница Мамоново. Она рассказала, что ее соседка намеренно морит животное голодом.

Инспектор ПДН Лилия Васильева незамедлительно установила личность хозяйки квартиры. Женщина сообщила, что в данном помещении она не проживает, но держит там взаперти пса породы хаски, который ей оказался не нужен. Сотрудник полиции потребовала открыть квартиру, после чего вместе с волонтерами она доставила обездвиженное животное в ветклинику. Врачи в течение суток пытались реанимировать собаку, впавшую в кому, но та в результате скончалась.

Выяснилось, что злоумышленница держала хаски в запертой квартире около полугода. Редкое кормление привело к истощению животного.

В настоящее время в отношении хозяйки собаки возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.