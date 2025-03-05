В Челябинской области похоронили убитую чиновниками Гульназ Валееву

В Брединском районе Челябинской области простились с погибшей жительницей поселка Рымникский Гульназ Валеевой. В пытках до смерти и убийстве подозреваются глава поселения Дмитрий Рудской и депутат районного собрания Александр Брухаль со своим сыном Андреем. О прошедших похоронах сообщили в ГТРК «Южный Урал».
Напомним, резонансное убийство произошло в ночь на 24 февраля. По версии следствия, Гульназ выкрали из собственного дома и увезли на машине. А после привязали к дереву, пытали и убили. После избавились от тела.
Троицу задержали в той же самой машине. Все они были пьяны. По решению суда их заключили под стражу. Правоохранителям мужчины рассказали, что все произошло на почве конфликта из-за давней неприязни.