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СК показал жуткое видео из разрушенных взрывом квартир в Белореченске

Ночью в Белореченске произошел мощный взрыв, разрушивший часть пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир на четвертом этаже стал причиной обрушения строительных конструкций.

Источник: соцсети

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в результате трагедии три человека получили серьезные травмы, один из которых находится в критическом состоянии. Эвакуированы 54 человека, 25 из которых размещены в пункте временного размещения.

Следственный комитет России по Краснодарскому краю опубликовал видео с места происшествия, на котором видно, как разрушены квартиры и повреждены конструкции дома. Специалисты проводят осмотр разрушений, а эксперты выясняют причины трагедии.

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, чтобы установить, не было ли нарушений, приведших к взрыву. В настоящее время возбуждено уголовное дело, и расследование находится под личным контролем руководителя СК по краю Андрея Маслова.

Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Жители Белореченска обеспокоены ситуацией, и власти обещают принять меры для обеспечения безопасности в будущем.