СК показал жуткое видео из разрушенных взрывом квартир в Белореченске

Следственный комитет России по Краснодарскому краю опубликовал видео с места происшествия, на котором видно, как разрушены квартиры и повреждены конструкции дома. Специалисты проводят осмотр разрушений, а эксперты выясняют причины трагедии.



Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, чтобы установить, не было ли нарушений, приведших к взрыву. В настоящее время возбуждено уголовное дело, и расследование находится под личным контролем руководителя СК по краю Андрея Маслова.



Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Жители Белореченска обеспокоены ситуацией, и власти обещают принять меры для обеспечения безопасности в будущем.