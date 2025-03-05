В Солигорске в ДТП пострадал 3-летний пешеход

4 марта в 16.57 в Солигорске на проспекте Мира вблизи жилого дома местная жительница 1993 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Bolt (такси), двигаясь по дворовой территории задним ходом, совершила наезд на малолетнего пешехода. Ребенок переходил проезжую часть позади движущейся машины в сопровождении своей бабушки.
В результате ДТП 3-летний ребенок с полученными травмами госпитализирован.
«Уважаемые водители, будьте предельно внимательными при движении по дворовым территориям, при этом соблюдайте правила маневрирования и контролируйте безопасную скорость движения, она должна быть минимальной! Пешеходам также необходимо быть предельно осторожными при движении во дворах, особенно вблизи и на проезжей части», — отметили в УГАИ.