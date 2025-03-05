В Солигорске в ДТП пострадал 3-летний пешеход

«Уважаемые водители, будьте предельно внимательными при движении по дворовым территориям, при этом соблюдайте правила маневрирования и контролируйте безопасную скорость движения, она должна быть минимальной! Пешеходам также необходимо быть предельно осторожными при движении во дворах, особенно вблизи и на проезжей части», — отметили в УГАИ.