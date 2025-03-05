Во Владивостоке на Спортивном рынке горят торговые павильоны

Пожарные борются с огнем, охватившим торговые павильоны во Владивостоке на улице Фадеева. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сигнал о пожаре на улице Фадеева поступил на пульт дежурного вечером 5 марта. Когда пожарные прибыли на место возгорания, торговые павильоны уже были охвачены пламенем и густым черным дымом. По словам очевидцев, горят минимум три торговые точки. Несмотря на дым и гарь, люди с любопытством наблюдают за пожаром.
В настоящее время пожарные МЧС России уже ликвидировали открытое горение на площади около 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших в пожаре, к счастью, нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты.
Ранее «КП» писала, что во Владивостоке несколько дней назад произошел пожар в ангаре на площади 400 квадратных метров.