Во Владивостоке на Спортивном рынке горят торговые павильоны

Сигнал о пожаре на улице Фадеева поступил на пульт дежурного вечером 5 марта. Когда пожарные прибыли на место возгорания, торговые павильоны уже были охвачены пламенем и густым черным дымом. По словам очевидцев, горят минимум три торговые точки. Несмотря на дым и гарь, люди с любопытством наблюдают за пожаром.