Таможенники отобрали у челябинца в аэропорту два чемодана духов

В двух чемоданах пассажира, только что прилетевшего из Дубая, обнаружили 56 флаконов с ароматным содержимым. 44-летний челябинец объяснил, что вез духи друзьям и родственникам. Парфюмерию он специально покупал в дубайских магазинах по фотографиям, которые близкие присылали в мессенджерах. В общей сложности на духи мужчина потратил 1,2 тыс. дирхэм — то есть, почти 30 тыс. рублей.