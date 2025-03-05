Таможенники отобрали у челябинца в аэропорту два чемодана духов

Житель Челябинска попытался привезти домой из ОАЭ 36 килограммов духов. Но в екатеринбургском аэропорту его остановили таможенники.
В двух чемоданах пассажира, только что прилетевшего из Дубая, обнаружили 56 флаконов с ароматным содержимым. 44-летний челябинец объяснил, что вез духи друзьям и родственникам. Парфюмерию он специально покупал в дубайских магазинах по фотографиям, которые близкие присылали в мессенджерах. В общей сложности на духи мужчина потратил 1,2 тыс. дирхэм — то есть, почти 30 тыс. рублей.
Сотрудники таможни в версию мужчины не поверили.
— Количество духов и их характеристики указывают, что данная партия парфюма не является товаром для личного пользования и, соответственно, подлежит обязательному декларированию, — прокомментировал начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово» Сергей Боровик.
Все флаконы изъяли и отправили на экспертизу. В отношении челябинца возбудили дело о недекларировании товара. Теперь его могут оштрафовать на сумму от половины до двух стоимостей товара, а сами духи могут конфисковать.