2-летняя девочка пострадала в ДТП в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону после ДТП пострадала 2-летняя пассажира иномарки. Девочка попала в больницу с травмами, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Инцидент произошел около 21:40 вечера 4 марта. Предварительно, на улице Мечникова 18-летняя водитель Acura RDX не уступила проезд по главной дороге автомобилю Mazda CX-4. В итоге произошло столкновение на нерегулируемом перекрестке.
Детали случившегося выясняют сотрудники полиции.
Автолюбителей просят быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры, а также отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.