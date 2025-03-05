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2-летняя девочка пострадала в ДТП в Ростове-на-Дону

В Ростове столкнулись две иномарки, пострадала 2-летняя девочка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после ДТП пострадала 2-летняя пассажира иномарки. Девочка попала в больницу с травмами, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около 21:40 вечера 4 марта. Предварительно, на улице Мечникова 18-летняя водитель Acura RDX не уступила проезд по главной дороге автомобилю Mazda CX-4. В итоге произошло столкновение на нерегулируемом перекрестке.

Детали случившегося выясняют сотрудники полиции.

Автолюбителей просят быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры, а также отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.