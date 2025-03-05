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В Красноярске мужчина напал на женщину в подъезде дома

Вечер 2 марта в Красноярске завершился экстремальным происшествием.

Источник: РИА "Новости"

Знакомство в компании, совместное распитие алкоголя и внезапный всплеск агрессии привели к серьезным последствиям. В ГУ МВД России по краю рассказали подробности.

Мужчина и женщина, познакомившись ранее, оказались в подъезде многоквартирного дома. На последнем этаже между ними произошел острый конфликт с применением физического насилия. В результате женщина получила значительные телесные повреждения и была экстренно госпитализирована в городскую больницу.

Сотрудники уголовного розыска молниеносно идентифицировали подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина из Октябрьского района — ранее не судимый местный житель. Правоохранительные органы продолжают углубленное расследование, собирая и анализируя все детали произошедшего преступления.

Пресс-служба МВД сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Красноярске осудили мать за нападение на дочерей.