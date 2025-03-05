В Красноярске мужчина напал на женщину в подъезде дома

Мужчина и женщина, познакомившись ранее, оказались в подъезде многоквартирного дома. На последнем этаже между ними произошел острый конфликт с применением физического насилия. В результате женщина получила значительные телесные повреждения и была экстренно госпитализирована в городскую больницу.