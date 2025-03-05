В Красноярске мужчина напал на женщину в подъезде дома

Знакомство в компании, совместное распитие алкоголя и внезапный всплеск агрессии привели к серьезным последствиям. В ГУ МВД России по краю рассказали подробности.
Мужчина и женщина, познакомившись ранее, оказались в подъезде многоквартирного дома. На последнем этаже между ними произошел острый конфликт с применением физического насилия. В результате женщина получила значительные телесные повреждения и была экстренно госпитализирована в городскую больницу.
Сотрудники уголовного розыска молниеносно идентифицировали подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина из Октябрьского района — ранее не судимый местный житель. Правоохранительные органы продолжают углубленное расследование, собирая и анализируя все детали произошедшего преступления.
Пресс-служба МВД сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена, ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в Красноярске осудили мать за нападение на дочерей.