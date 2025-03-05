Омский чиновник и риелтор «распилили» 14,5 млн рублей на квартирах для сирот

В Омске перед судом предстанут первый замглавы администрации Советского округа и его знакомый бизнесмен. Их обвиняют в краже денег при покупке квартир для сирот. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Согласно материалам следствия, первый замглавы администрации Советского округа (занимал должность замначальника КУ ОО «Центр учета и содержания собственности Омской области» в 2022 году) и его знакомый риелтор вступили в сговор и украли 14,5 миллионов рублей, покупая квартиры для сирот по завышенной стоимости.
На чиновника завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, на риелтора — о мошенничестве в особо крупном размере.
По ходатайству следствия на имущество обвиняемых наложили арест на общую сумму 14,7 миллионов рублей. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд города Омска.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омич предстанет перед судом за совершенное 24 года назад изнасилование.