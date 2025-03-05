Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о гибели генерала Кириллова

«Отказать в удовлетворении апелляционной жалобы Рамазану Падиеву», — огласила решение судья.
Защита просила отпустить его из СИЗО, указывая на непричастность Падиева к преступлению.
По делу проходят также Батухан Точиев и Ахмаджон Курбонов.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора.
В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.