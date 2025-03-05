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Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о гибели генерала Кириллова

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Рамазана Падиева на продление ареста до 17 мая по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Отказать в удовлетворении апелляционной жалобы Рамазану Падиеву», — огласила решение судья.

Защита просила отпустить его из СИЗО, указывая на непричастность Падиева к преступлению.

По делу проходят также Батухан Точиев и Ахмаджон Курбонов.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.

По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора.

В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.