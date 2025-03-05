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Холодильник вызвал пожарную тревогу в ТК «Центральный» в Уфе

В уфимском ТЦ сработала ложная тревога.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 марта, в торговом комплексе «Центральный» в Уфе сработала пожарная тревога. Её причиной стал холодильник. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

— Произошла ложная сработка автоматической пожарной сигнализации. Эвакуация не проводилась. Предварительно, сигнализация сработала из-за механического воздействия при перемещении холодильника, — передали в экстренном ведомстве.

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