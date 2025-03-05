В Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки

«Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение так называемого джихада против конституционного строя Киргизии, а также планирование террористических акций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов республики. У одного из членов группы изъята видео-инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства», — уточнили в государственном комитете.