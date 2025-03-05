В Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки

«В рамках контртеррористической операции… органами ГКНБ на территории Киргизии задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации», — говорится в сообщении ведомства.
Госкомитет отметил, что задержанные систематически проводили конспиративные встречи, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности.
«Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение так называемого джихада против конституционного строя Киргизии, а также планирование террористических акций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов республики. У одного из членов группы изъята видео-инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства», — уточнили в государственном комитете.