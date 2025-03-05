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В Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки

БИШКЕК, 5 мар — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки, планировавших теракты в стране, сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках контртеррористической операции… органами ГКНБ на территории Киргизии задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации», — говорится в сообщении ведомства.

Госкомитет отметил, что задержанные систематически проводили конспиративные встречи, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности.

«Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение так называемого джихада против конституционного строя Киргизии, а также планирование террористических акций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов республики. У одного из членов группы изъята видео-инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства», — уточнили в государственном комитете.