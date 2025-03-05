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«Переходил дорогу с бабушкой». Трехлетний ребенок попал под колеса такси в Солигорске

В Солигорске водитель такси задним ходом сбила трехлетнего ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Солигорске водитель такси сбила трехлетнего ребенка, сообщает БелТА.

ДТП произошло в районном центре во вторник, 4 марта. Около 16.57 на проспекте Мира рядом с жилым домом 32-летняя таксистка на «Шевроле Болт», проезжая по дворовой территории задним ходом, сбила ребенка.

Установлено, что проезжую часть мальчик переходил в сопровождении бабушки. Малыш получил травмы и был госпитализирован.

А в Минске сотрудники МЧС спасли двоих взрослых и детей при пожаре в многоэтажке.

Еще магнитная буря ожидается на Земле 5 марта — что ждать белорусам.