«Переходил дорогу с бабушкой». Трехлетний ребенок попал под колеса такси в Солигорске

В Солигорске водитель такси сбила трехлетнего ребенка, сообщает БелТА.
ДТП произошло в районном центре во вторник, 4 марта. Около 16.57 на проспекте Мира рядом с жилым домом 32-летняя таксистка на «Шевроле Болт», проезжая по дворовой территории задним ходом, сбила ребенка.
Установлено, что проезжую часть мальчик переходил в сопровождении бабушки. Малыш получил травмы и был госпитализирован.
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