Как сообщали накануне в Службе внешней разведки России, за решением прокуратуры Румынии обвинить Джорджеску в нарушениях на выборах и в признании недействительными итогов первого тура выборов главы государства стоит Евросоюз. По информации спецслужбы, в Брюсселе крайне обеспокоены возможным приходом к власти в странах объединения несистемных консервативных политиков — сторонников президента США Дональда Трампа. В СВР добавили, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила ограничить доступ Бухареста к фондам ЕС, если представитель «несистемных сил» продолжит участие в избирательной кампании.